РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Награды вручили победителям «Люберецкой лыжни-2021», соревнования завершились массовым забегом на дистанцию 2 км, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации округа.

Накануне на территории Томилинского лесопарка прошла «Люберецкая лыжня-2021», посвященная советскому и российскому лыжнику, Олимпийскому чемпиону Алексею Прокуророву. В рамках соревнований прошли детские гонки по 500 метров – для мальчиков и девочек, гонки для юных спортсменов 2005 года рождения и младше на дистанцию 1-3 км, гонки для профессионалов 2004 года рождения и старше на дистанцию 6 км для девушек и 9 км для юношей.

«Среди детей 2013 года рождения и младше первое место заняли Алена Байбикова и Федор Жиленко. Среди детей 2011-2012 годов рождения лучшими стали Злата Высоцкая и Максим Байбиков», - говорится в сообщении.

Среди детей 2009-2010 годов рождения победили Таисия Попова и Руслан Стаханов, среди 2007-2008 годов рождения - Кира Вилланова и Дмитрий Соболев, 2005-2006 годов рождения - Ольга Васенко и Денис Дроняев. Среди подростков 2004 года рождения и старше лучшими стали Наталья Добродей и Алексей Анахин.

Почетным гостем праздника стала заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Наталья Коростелева. Спортсменка и руководитель спорткомитета Владимир Сурков поздравили и наградили кубками, медалями и грамотами победителей, а также участников соревнований.



Всего на спортивный праздник пришли около 250 спортсменов и зрителей. Для гостей мероприятия работал прокат спортивного инвентаря.