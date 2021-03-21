РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Юные спортсмены из городского округа Люберцы выиграли пять медалей на открытом турнире по греко-римской борьбе, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Воспитанники спортшколы городского округа приняли участие в открытом турнире по греко-римской борьбе среди юношей 2008-2009 годов рождения.

«Самир Арипов в весовой категории 38 килограммов занял первое место. Дени Маев в весовой категории 41 килограмм занял второе место», - говорится в сообщении.

Давит Тигранян в весовой категории 35 килограммов стал вторым. Виталий Хедоян (44 килограмма) и Адам Шалов (62 килограмма) выиграли бронзу.

«Поздравляем спортсменов. Желаем новых спортивных достижений», - заключается в материале.