РИАМО - 21 мар. При получении денежного перевода от неизвестного человека клиентам банка рекомендуют сообщить об инциденте в кредитное учреждение, передает РИА Новости.

Мошенники начали использовать схему обмана россиян, по которой они «ошибочно» делают денежный перевод на банковскую карту, а потом просят перевести данную сумму по другим реквизитам. Эти схемы используют для последующего незаконного снятия крупной суммы со счета клиента и других преступных действий. Аферисты, чтобы добиться своих целей, могут угрожать уголовным преследованием.

«Тратить денежные средства <...> не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом», - сказал представитель банка «Ак Барс».

Замдиректора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолий Брагин подчеркнул, что клиент ни в коем случае не должен самостоятельно пытаться урегулировать конфликт, если человек, который перевел ему деньги, начинает угрожать и ставить свои условия.

Банк России рекомендует получившим денежный перевод сообщить отправителю, что они не против возврата, но отправитель должен обратиться в свой банк с заявлением об ошибочном переводе. Также получателю следует написать заявление на возврат денег в своем кредитном учреждении.

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