РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Подольская станция переливания крови нуждается в донорах, в настоящее время очень нужны доноры первой отрицательной и второй отрицательной групп крови, сообщается на сайте медучреждения.

На сегодняшний день на Подольской станции переливания крови есть острая нужда во всех группах крови, но больше всего нужны первая отрицательная и вторая отрицательная группы.

Прием доноров крови проводится с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00. Станция находится по адресу: улица Кирова, дом 9.

Подольская станция переливания крови существует с 1972 года и является одной из крупнейших в Московской области. Станция обеспечивает кровью лечебные учреждения Подольска и округа, а также активно участвует в обеспечении компонентами крови лечебных учреждений Подмосковья.

Ежедневно для спасения жизни больных требуется около 20 литров крови.