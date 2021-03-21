РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. В отношении 35-летнего водителя, протаранившего 12 автомобилей во дворе в Люберцах, составили протокол, его привлекут к административной ответственности, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 20 марта в 23:00 на Озерной улице в районе дома №9.

«Мужчина 1986 года рождения на Infiniti, двигаясь по внутридворовой территории, совершил наезд на 12 припаркованных автомобилей, они получили механические повреждения. Люди не пострадали. Водителя задержала полиция», - сказал собеседник.

Он уточнил, что в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Сейчас по данному факту проводится проверка. Материалы дела передадут в суд.