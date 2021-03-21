РИАМО - 21 мар. Весенний фестиваль «Субботник «Маленький принц». Встал с утра — прибери планету» пройдет в апреле на «Городской ферме» ВДНХ, а летом там откроют детский лагерь дневного пребывания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Весенний фестиваль будет посвящен вопросам экологии и раздельному сбору мусора. Маленькие посетители во время фестиваля смогут смастерить поделки, а родители посетить ярмарку. Потом всей семьей можно отправиться в небольшой поход.

«Летом на «Городской ферме» ВДНХ будет работать детский лагерь дневного пребывания. Детей в возрасте от пяти до 12 лет можно будет привести сюда на целый день. Группы открыты с 08:00 до 20:00. В каждой обычно до 15 человек», - говорится в сообщении.

Здесь дети попробуют пожить настоящей сельской жизнью. С утра будут собирать яйца, ухаживать за животными, а тихий час проводить в палатках.

После обеда к участникам лагеря придут гости — профессионалы, которые рассказывают о деле своей жизни. Среди них фотографы, гончары, писатели и другие профессионалы.

На «Городской ферме» можно также порыбачить в речке Каменке. Взяв в аренду удочку, можно поймать карпов, карасей и щук. Но пойманную рыбу нужно будет отпустить.

На ферме живут не только сельскохозяйственные животные. Здесь также можно встретить енотов, мышей, декоративных кроликов. За ними можно только наблюдать, брать на руки нельзя – ведь это не контактный зоопарк.

Еще на ферме можно увидеть важенку (самку оленя) Сказку. Сейчас она сбросили только один рог и выглядит весьма необычно.

На ферме для маломобильных посетителей созданы все условия. На инвалидной коляске можно проехать по всей территории и попасть во все помещения. Игровая площадка также оборудована для детей с инвалидностью.

На «Городской ферме» регулярно проводят бесплатные экскурсии для подопечных НКО и интернатов.

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