РИАМО - 21 мар. Весенний фестиваль «Субботник «Маленький принц». Встал с утра — прибери планету» пройдет в апреле на «Городской ферме» ВДНХ, а летом там откроют детский лагерь дневного пребывания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Весенний фестиваль будет посвящен вопросам экологии и раздельному сбору мусора. Маленькие посетители во время фестиваля смогут смастерить поделки, а родители посетить ярмарку. Потом всей семьей можно отправиться в небольшой поход.
Здесь дети попробуют пожить настоящей сельской жизнью. С утра будут собирать яйца, ухаживать за животными, а тихий час проводить в палатках.
После обеда к участникам лагеря придут гости — профессионалы, которые рассказывают о деле своей жизни. Среди них фотографы, гончары, писатели и другие профессионалы.
На «Городской ферме» можно также порыбачить в речке Каменке. Взяв в аренду удочку, можно поймать карпов, карасей и щук. Но пойманную рыбу нужно будет отпустить.
На ферме живут не только сельскохозяйственные животные. Здесь также можно встретить енотов, мышей, декоративных кроликов. За ними можно только наблюдать, брать на руки нельзя – ведь это не контактный зоопарк.
Еще на ферме можно увидеть важенку (самку оленя) Сказку. Сейчас она сбросили только один рог и выглядит весьма необычно.
На ферме для маломобильных посетителей созданы все условия. На инвалидной коляске можно проехать по всей территории и попасть во все помещения. Игровая площадка также оборудована для детей с инвалидностью.
На «Городской ферме» регулярно проводят бесплатные экскурсии для подопечных НКО и интернатов.
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