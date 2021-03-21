РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником, который отмечают в России в третье воскресенье марта.

«От работы служб ЖКХ зависят благополучие, здоровье и настроение жителей. От всей души поздравляю всех тружеников жилищно-коммунальных служб! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что работники сферы ЖКХ обеспечивают надежное функционирование ключевых систем жизнедеятельности Люберец.

«Благодаря вашему профессионализму и ответственности зависит подача тепла, воды, электроэнергии в домах люберчан, а значит – уют и комфорт», - подчеркнул Ружицкий.

Праздник отмечался в СССР с 1966 года в четвертое воскресенье июля, как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Указом президента РФ от 7 мая 2013 года День работника торговли следует отмечать в четвертую субботу июля, а в третье воскресенье марта — отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.