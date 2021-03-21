РИАМО - 21 мар. Новые правила купли-продажи подержанных автомобилей начнут действовать в России с 1 мая этого года, сообщает РИА Новости.

Россияне смогут продать или купить автомобиль через портал госуслуг и с использованием электронной подписи. Также через портал можно будет отправить документы на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

«Уточняется, что проведение сделки через портал доступно только для физических лиц и, только если речь идет об автомобиле с пробегом», - отмечается в материале.

Через портал госуслуг нужно будет отправить сканы паспорта транспортного средства (ПТС), свидетельства о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя предыдущего владельца машины.

Также после совершения сделки собственник автомобиля будет вправе решить оставить себе госномер или нет.