РИАМО - 21 мар. Столица и Севастополь активно развивают сотрудничество, реализуют общие разнообразные проекты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва и Севастополь всегда были городами побратимами. Это было не на бумаге, а на самом деле», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».​

Он отметил, что программа связана с обновлением действующей инфраструктуры, больниц, поликлиник, спортивных клубов, культурных, социальных объектов.

Как уточняется на официальном сайте мэра столицы, Москва и Крым подписали программу сотрудничества в 2019 году. По ней запланирована реализация совместных проектов в сферах экономики и городского хозяйства. Программа рассчитана до конца 2023 года.