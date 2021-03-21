РИАМО - 21 мар. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1371 пациента, всего выздоровели после инфекции 931 296 человек, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлено 1511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 692 человека», - говорится в сообщении.

В столице за сутки умерли 50 человек, у которых ранее выявили пневмонию и коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии в городе скончались 16 128 пациентов.

В мегаполисе зафиксировано 1 011 463 случая заболевания за весь период пандемии.

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21 МАРТА

- Гинцбург сообщил, что антитела к Covid‑19 не вырабатываются у 20% переболевших. Данной категории населения следует привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител.

- Футболисты сборной РФ сдали тесты на Covid‑19 перед отборочным этапом чемпионата мира. Эта процедура является обязательным требованием УЕФА перед проведением официальных матчей.

- Еще 1371 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. За сутки госпитализировано 692 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 9 299 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 648 больных. В Москве - 1511.