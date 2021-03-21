РИАМО - 21 мар. Мужчина за рулем Infiniti протаранил 12 машин во дворе жилого дома в Подмосковье, в том числе машину скорой помощи, сообщает Федеральное агентство новостей.

Машина скорой помощи стояла во дворе дома, ожидая медиков с вызова.

«Подозреваемый хотел скрыться с места происшествия, но водитель скорой отобрал у него ключи и снял клеммы с аккумулятора», - говорится в сообщении.

По первоначальным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии. Пострадавших нет.

По данным Life.ru, инцидент произошел в Люберцах.

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