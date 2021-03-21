РИАМО - 21 мар. За последние сутки в столице подтвердили 1511 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зафиксировали 1 011 463 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

Москвичам рекомендуют при любых симптомах ОРВИ вызвать врача на дом и воздержаться от посещения общественных мест.

В столице можно бесплатно сделать прививку от Covid-19. Вакцинация проходит в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для вакцинации следует иметь при себе паспорт и полис ОМС.

За последние сутки в России зафиксировано 9299 новых случаев коронавируса, умер 371 пациент, полностью выздоровели 8743 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявили 4 456 869 случаев Covid-19, скончались 95 030 человек, выздоровели 4 069 395 пациентов.

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21 МАРТА

- Гинцбург сообщил, что антитела к Covid‑19 не вырабатываются у 20% переболевших. Данной категории населения следует привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител.

- Футболисты сборной РФ сдали тесты на Covid‑19 перед отборочным этапом чемпионата мира. Эта процедура является обязательным требованием УЕФА перед проведением официальных матчей.

- Еще 1371 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. За сутки госпитализировано 692 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 9 299 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 648 больных. В Москве - 1511.