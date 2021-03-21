РИАМО - 21 мар. На территории столицы строится порядка миллиона квадратных метров медицинских объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Строим достаточно много в Москве медицинских центров. <...> Всего около миллиона квадратных метров недвижимости находится в стройке», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, в городскую Адресную инвестиционную программу на 2021–2023 годы вошли около 70 медицинских объектов, среди которых 36 поликлиник, 20 больничных корпусов и 4 подстанции скорой помощи.

В мегаполисе с 2011 года были построены порядка 100 объектов здравоохранения.

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