РИАМО - 21 мар. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят горячую линию по вопросам профилактики туберкулеза, сообщается на официальном сайте ведомства.

Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечают 24 марта.

«По 29 марта специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проконсультируют всех обратившихся по вопросам и расскажут о мерах профилактики туберкулеза, путях заражения, признаках туберкулеза», - говорится в сообщении.

Задать свои вопросы и получить консультации можно по телефонам горячей линии: 8-800-555-49-43, отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Подмосковью: 8-495-586-12-01, 8-495-586-12-23, в территориальных отделах и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».