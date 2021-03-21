РИАМО - 21 мар. Более 40 технопарков было создано на территории столицы, они все заполнены и востребованы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы создали (технопарков – ред.) уже более четырех десятков, <...> они востребованы. Площадей свободных нет, все заполнено, все работает, несмотря ни на какие кризисы», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».​

В городских технопарках работают свыше 67 тыс. специалистов, в их развитие было вложено более 37 млрд рублей.

Ранее пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы сообщала, что доля свободных площадей в технопарках города составляет менее 1,5%.

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