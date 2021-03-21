РИАМО - 21 мар. Благодаря соглашениям с ведущими компаниями студенты подмосковных колледжей смогут устроиться на работу в Mercedes, Hilton или «Ростелеком», спрос на колледжи в регионе огромный, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы стараемся этому (развитию учебных заведений – ред.) уделять внимание, но безусловно нам есть куда стремиться. Спрос огромный на подобного рода учебные заведения», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что выпускники колледжей в Московской области могут трудоустроиться в компании Hilton, Mercedes, «Ростелеком».

По его словам, власти региона подписывают соглашения с ведущими компаниями для того, чтобы студентов ждали на рабочих местах.

На сегодняшний день в Подмосковье работают десять брендированных колледжей. Там готовят специализированные кадры для Hilton, Mercedes, Hino, «Ростелекома», Bosch, Knauf, «Загорского трубного завода», ЦППК, аэропортов Шереметьево и Домодедово.

Также в регионе планируется заключить аналогичные соглашения с такими компаниями, как «Дмитровские овощи» и «Мытищинский машиностроительный завод».

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