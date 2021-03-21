РИАМО - 21 мар. Власти Подмосковья активно работают над благоустройством не только парковых зон, но и лесных массивов, основной акцент при проведении работ делается на коммуникацию с жителями региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Огромное количество людей будет отдыхать в Подмосковье. Активно занимаемся не только благоустройством парков, но лесопарковых зон. У нас большая программа в Подмосковье по благоустройству лесных массивов, которые находятся в городах. Мытищи, Подольск, Красногорск и Одинцово, <...> Коломна, Раменское, Жуковский – в каждом городе существует программа, подготовка к дальнейшему благоустройству мест, где люди гуляют», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что самое главное для властей региона – это знать мнение жителей о благоустройстве, чего они хотят.

«Я настраиваю глав (муниципалитетов – ред.), чтобы была активная коммуникация, чтобы мы строили то, что ждут жители, а не то, что нарисовал тот или иной талантливый архитектор. Всегда лучше это проговорить, всегда лучше посоветоваться, потому что люди там живут и им видней», - подчеркнул губернатор.​

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