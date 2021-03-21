РИАМО - 21 мар. В Подмосковье и Москве в воскресенье температура может подняться до плюс 1 градуса, ожидаются порывистый ветер и небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве составит минус 1 - плюс 1 градус, по области - минус 4 - плюс 1», - говорится в сообщении.

Скорость юго-западного ветра достигнет 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с.

Атмосферное давление будет низким, в середине дня оно составит 739 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 75%.

Содержание кислорода в приземном слое атмосферного воздуха днем в воскресенье прогнозируется очень низкое.