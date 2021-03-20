РИАМО - 20 мар. В ночь на 21 марта местами в Москве прогнозируются небольшие осадки и гололедица, автолюбителям рекомендовали быть внимательнее на дорогах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

За ночь в городе прирост свежевыпавшего снега может составить до 1 см, температура понизится до минус 8 градусов, возможна гололедица.

«Просим водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», - говорится в сообщении.

Столичные коммунальные службы непрерывно мониторят состояние тротуаров, дворов и опасных для движения машин участков дорог. При необходимости рабочие проводят выборочную противогололедную обработку.