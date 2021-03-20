РИАМО - 20 мар. Хореограф, танцовщик, заслуженный артист России Владимир Кирсанов скончался, у него диагностировали коронавирус, сообщил актер Ефим Шифрин.

«Прямо причитать хочется. Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Теплый, безгрешный человек... Самый улыбчивый из всех танцоров», - написал Шифрин в своем аккаунте в Facebook.

Кирсанов родился 13 августа 1947 года. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ) им. М.Н. Румянцева. Артист работал во многих организациях и ансамблях, среди которых «Москонцерт», «Росконцерт», Ансамбль песни и пляски МВД СССР, джаз-оркестр под руководством Эдди Рознера, джаз-оркестр под руководством Олега Лундстрема.

Также Кирсанов был профессором Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).