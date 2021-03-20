РИАМО - 20 мар. Одним из победителей Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего» стала команда педагогов гимназии имени Е.М. Примакова Одинцовского округа, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

В состав команды-победителя вошли Мария Пруленцова, Полина Кузьменко, Виктория Лукшина. Также в конкурсе победили столичные команды из школы на юго-востоке им. маршала В.И. Чуйкова, школы №1357 «На Братиславской» и ГБОУ «Цифровая школа».

«Прошедшие дни показали, что все финалисты – настоящие профессионалы своего дела. Победители, а это 30 команд, представляют 19 регионов России и все федеральные округа. Большинство успешно преодолевших финальный рубеж – из ЦФО - 9», - сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Всероссийский конкурс был направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

Победители конкурса этой весной станут участниками образовательной программы мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.