РИАМО - 20 мар. В романе «Евгений Онегин» Александр Пушкин описал некоторые места столицы, например, Петровский путевой дворец и Английский клуб, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Первое полное издание знаменитого романа вышло 20 марта 1833 года.

«Москва была одним из любимых городов Александра Пушкина. Поэт родился здесь, провел детство, часто бывал, повзрослев, встретил главную любовь своей жизни и женился. Не обошел он вниманием Москву и в «Евгении Онегине», - говорится в сообщении.

В столицу героиня романа Татьяна Ларина отправляется после того, как потерпела неудачу на любовном фронте. Автор описал зимнюю Москву 1822 года.

В романе упомянут Петровский путевой дворец (Ленинградский проспект, дом 40). Эта первая достопримечательность, которую видит героиня в столице. Здание возвели по приказу Екатерины II после окончания Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Дубрава — то есть Петровский парк — окружила его позже, в начале XIX века. Во время пожара 1812 года здесь остановливался император Наполеон с сопровождающими. Эти строки также отражены в книге.

Еще одна столичная достопримечательность в книге - Тверская застава (в районе нынешнего Белорусского вокзала). Сначала это место было не самым живописным — здесь были лишь помещение для караульных, два столба-обелиска и шлагбаум между ними. Потом там появилась деревянная арка. Ее построили для встречи русских войск после победы над французами.

Также в книге упоминается Английский клуб (улица Тверская, дом 21, строение 1). История усадьбы, где располагался клуб, начинается в 1777–1780 годах. Здание возвели в стиле классицизм. Оно принадлежало генерал-майору Льву Разумовскому. Но хозяева уехали из Москвы в 1812 году. Во время их отсутствия дом разграбили, везде был беспорядок, а в гостиной, по всей видимости, забивали скот.

Еще в романе упоминается Харитоньевский переулок (сейчас — Большой Харитоньевский переулок). Это также не случайно. С этим местом у писателя связаны детские воспоминания, а в романе там жила тетя Татьяны Лариной.

Поэт еще описал в «Евгении Онегине» Дом Благородного собрания (улица Большая Дмитровка, дом 1). В этом здании проходил пышный бал. Дом построен в стиле классицизм. Он принадлежал князю Василию Долгорукому-Крымскому, потом его выкупило московское Дворянское собрание. Там проходили балы и приемы.