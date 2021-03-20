РИАМО - 20 мар. В романе «Евгений Онегин» Александр Пушкин описал некоторые места столицы, например, Петровский путевой дворец и Английский клуб, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Первое полное издание знаменитого романа вышло 20 марта 1833 года.
В столицу героиня романа Татьяна Ларина отправляется после того, как потерпела неудачу на любовном фронте. Автор описал зимнюю Москву 1822 года.
В романе упомянут Петровский путевой дворец (Ленинградский проспект, дом 40). Эта первая достопримечательность, которую видит героиня в столице. Здание возвели по приказу Екатерины II после окончания Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Дубрава — то есть Петровский парк — окружила его позже, в начале XIX века. Во время пожара 1812 года здесь остановливался император Наполеон с сопровождающими. Эти строки также отражены в книге.
Еще одна столичная достопримечательность в книге - Тверская застава (в районе нынешнего Белорусского вокзала). Сначала это место было не самым живописным — здесь были лишь помещение для караульных, два столба-обелиска и шлагбаум между ними. Потом там появилась деревянная арка. Ее построили для встречи русских войск после победы над французами.
Также в книге упоминается Английский клуб (улица Тверская, дом 21, строение 1). История усадьбы, где располагался клуб, начинается в 1777–1780 годах. Здание возвели в стиле классицизм. Оно принадлежало генерал-майору Льву Разумовскому. Но хозяева уехали из Москвы в 1812 году. Во время их отсутствия дом разграбили, везде был беспорядок, а в гостиной, по всей видимости, забивали скот.
Еще в романе упоминается Харитоньевский переулок (сейчас — Большой Харитоньевский переулок). Это также не случайно. С этим местом у писателя связаны детские воспоминания, а в романе там жила тетя Татьяны Лариной.
Поэт еще описал в «Евгении Онегине» Дом Благородного собрания (улица Большая Дмитровка, дом 1). В этом здании проходил пышный бал. Дом построен в стиле классицизм. Он принадлежал князю Василию Долгорукому-Крымскому, потом его выкупило московское Дворянское собрание. Там проходили балы и приемы.
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