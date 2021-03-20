РИАМО - 20 мар. В гостинице разместили 21 жителя из пострадавшего от взрыва газа жилого дома в Химках, они будут там проживать, пока идет ремонт в квартирах, сообщается на сайте администрации городского округа.
Условия, в которых сейчас проживают пострадавшие, проверил глава городского округа Дмитрий Волошин.
«По-прежнему на улице Зеленая работает палатка с горячим питанием для пострадавших и сотрудников экстренных служб, которые находятся на месте ЧП. В гимназии №16 круглосуточно функционирует штаб, который работает с пострадавшими и обеспечивает их всем необходимым», - говорится в сообщении.
Тем, кто утратил документы на жилье, администрация округа поможет их оперативно восстановить.
Волошин вместе с профильными заместителями весь день работал на месте происшествия. Он успокоил пострадавших жильцов, а также взял на особый контроль их просьбы.
Конструкцию пострадавшего дома специалисты обследуют при помощи мобильного комплекса «Струна», который поможет быстро получить надежную оценку уязвимости поврежденного в здании подъезда. Результаты исследования будут готовы 21 марта. Ремонтные работы запланировано начать 22 марта.
Взрыв случился в многоквартирном доме 19 марта. В результате инцидента три человека погибли, четыре пострадали. По предварительной информации, в жилом доме произошел взрыв газа.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль. Пострадавшим предоставили номера в гостинице для временного проживания, также им окажут психологическую помощь.
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