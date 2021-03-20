РИАМО - 20 мар. Дачникам Московской области напомнили, что летом на своих участках нельзя будет разводить открытый огонь, мусор можно сжигать только в специальных бочках, а для мангала на территории дачи должно быть выделено определенное место, сообщает «Российская газета».

Как напомнили в Союзе дачников Подмосковья, с этого года были актуализированы Правила противопожарного режима. Но в целом противопожарные нормы не сильно изменились.

«Запрещается разводить огонь во время особого противопожарного режима - он устанавливается постановлением правительства региона. Действует, как правило, в период, когда земля не покрыта снегом», - говорится в сообщении.

Также любой огонь запрещено разводить в ветреную погоду, это касается тех дней, когда порывы ветра превышают 10 м/с.

Для разведения костра на участке следует вырыть яму. Она должна быть диаметром не менее 1м, а ее глубина - от 30 см. Яму нужно окружить минерализованной полосой шириной не менее 40 см.

«Расстояние от кострища до ближайших строений должно составлять не менее 30 метров. Так как соблюсти это требование на дачном участке площадью от 6 до 12 соток невозможно, разведение костров на дачных участках в СНТ запрещено», - добавляется в материале.

Жарить шашлыки дачники могут исключительно в печи или на мангале, который должен стоять не ближе 5 м к деревьям и строениям.

За сжигание палой листвы на дачном участке нарушителей могут оштрафовать на сумму до 2 тыс. рублей.

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