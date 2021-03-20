РИАМО - 20 мар. Реставраторы завершают работы по восстановлению элемента лепного декора второй половины XIX века — гипсовых косичек в Политехническом музее Москвы, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

Данный декор украшает тыльную сторону центральной лестницы на нижних этажах здания. Эту деталь внутреннего убранства музея обнаружили только около года назад. Ранее этот элемент считался утерянным.

«Центральная лестница — своего рода визитная карточка музея. Она расположена в центральной части музея, построенного в неорусском стиле. В советское время перед проведением Олимпиады-80 здесь провели ремонт. В результате внешний вид двух первых пролетов лестницы сильно изменился», - говорится в сообщении.

Тогда гипсовые балясины перил заменили на деревянные, а некоторые доломитовые ступени стали мраморными. Тогда же гипсовые косички оказались под штукатуркой.

Протяженность орнамента «косички» превышает 200 метров, их восстанавливают прямо в центральном здании музея. Над восстановлением трудится бригада из 20 человек. Специалисты руководствуются сохранившимися образцам орнамента. Работы по восстановлению косичек планируют завершить до конца весны.

Параллельно идут другие работы по восстановлению – недавно специалисты укрепили штукатурный слой стен площадью 1,5 тыс. кв. м.

Московский политехнический музей — один из старейших научно-технических музеев мира. Здание находится на Новой площади.

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