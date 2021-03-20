РИАМО - 20 мар. Пожарные потушили возгорание в нежилом помещении в микрорайоне Сходня городского округа Химки, также ликвидировали последствия пожара, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Возгорание произошло по адресу: Химки, микрорайон Сходня, улица Первомайская, дом 56. Пожар локализовали на площади 500 кв. м в 16:48.
«В 17:14 - ликвидация открытого горения. В 18:46 - ликвидация последствий пожара», - говорится в сообщении.
В тушении возгорания принимали участие 24 единицы техники и 82 человека.
Как уточняется на сайте администрации Химок, пожар случился на складе на территории бывшего стекольного завода.
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