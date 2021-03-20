РИАМО - 20 мар. Пожарные потушили возгорание в нежилом помещении в микрорайоне Сходня городского округа Химки, также ликвидировали последствия пожара, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло по адресу: Химки, микрорайон Сходня, улица Первомайская, дом 56. Пожар локализовали на площади 500 кв. м в 16:48.

«В 17:14 - ликвидация открытого горения. В 18:46 - ликвидация последствий пожара», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания принимали участие 24 единицы техники и 82 человека.

Как уточняется на сайте администрации Химок, пожар случился на складе на территории бывшего стекольного завода.

Появилось видео с места пожара в Химках>>