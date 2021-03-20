РИАМО - 20 мар. Конструкцию дома на Зеленой улице в Химках, где произошел взрыв газа, будут обследовать при помощи мобильного комплекса «Струна», результаты станут известны 21 марта, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

Он пояснил, что данный комплекс позволит в кратчайшие сроки получить надежную оценку уязвимости поврежденного подъезда и определить возможность дальнейшего проживания в нем.

«Результаты будут уже завтра утром. А пока дверь в четвертый подъезд заварена и опечатана Следственным комитетом. К ремонтным работам приступим в понедельник. Восстановлением квартир займется Фонд капитального ремонта Московской области», - написал Волошин в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что оплата услуг ЖКХ для жильцов из четвертого подъезда дома будет отменена на весь период восстановительных работ. Тем горожанами, которые утратили необходимые документы, юристы помогут оперативно восстановить их.

«Сегодня проверил, в какие условия переселили людей. Жители эвакуированного четвертого подъезда будут проживать в гостиницах до тех пор, пока все квартиры не будут полностью отремонтированы», - добавил глава Химок.

Он поблагодарил жителей муниципалитета, которые откликнулись на трагедию и принесли людям вещи. Он добавил, что одежда больше не требуется. Всю принесенную помощь передадут пострадавшим.

По его словам, оперативный штаб продолжает свою работу в гимназии №16. Все обращения по данному инциденту принимаются по телефону горячей линии: +7 (495) 572-65-00.

Взрыв произошел в многоэтажном жилом доме утром 19 марта. В результате ЧП погибли три человека, четыре пострадали. По предварительной информации, в доме произошел взрыв газа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль. Пострадавшим предоставили номера в гостинице для временного проживания, также им окажут психологическую помощь.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>