РИАМО - 20 мар. Еще одна партия вакцины от коронавируса поступила в медпункты гвардейской танковой армии Западного военного округа, всего доставлено свыше 2 тыс. доз препарата, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Танковая армия ЗВО располагается в столице, Московской, Нижегородской, Ярославской, Смоленской и Ивановской областях.

«Вакцина была доставлена в специализированных контейнерах с соблюдением холодовой цепи и в сопровождении медицинских специалистов», - говорится в сообщении.

В первую очередь вакцинируют от коронавирусной инфекции участников парадов и шествий, военных медработников, принимающих участие в диагностике и лечении пациентов с Covid-19, военнослужащих, несущих боевое дежурство, а еще членов семей военнослужащих.

Перед введением вакцины медики проводят информирование о воздействии препарата на организм человека. Прививку делают добровольно и на основании письменного согласия.

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20 МАРТА

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