РИАМО - 20 мар. В субботу вечером в московских воздушных гаванях Шереметьево, Внуково и Домодедово, а также в подмосковном Жуковском задержали и отменили 22 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково отменили два рейса. В Домодедове 12 рейсов задержали, шесть отменили. В Шереметьеве задержан один рейс.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживается один рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.