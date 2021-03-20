РИАМО - 20 мар. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по факту наезда машины на пешехода в центре Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел днем в субботу. На проезжей части в центре Москвы между пешеходом и водителем произошла словесная перепалка.

«После конфликта машина продолжила движение, не дождавшись пока мужчина освободит дорогу», - сказала Иванова.

Организованы необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщали, что таксист сбил баскетболиста Никиту Шабалкина, когда спортсмен переходил дорогу рядом с пешеходным переходом на Тверской-Ямской улице. Пострадавшего доставили в травмпункт.