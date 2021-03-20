РИАМО - 20 мар. Девочка, избитая отцом в столице, находится в больнице, ее могут поместить в социально-реабилитационный центр, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

О физическом и психологическом насилии над 12-летней девочкой написала ее сестра в соцсети Instagram. Она сообщила, что после смерти матери в 2017 году отец регулярно издевался над ребенком.

«Многие переживают за судьбу 12-летней девочкой из Москвы. От Фото побоев, попавших в сеть, просто мороз по коже... Мы постоянно на связи с родственниками, работаем с уполномоченными структурами», - написала Кузнецова на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что сразу после появления информации об избитой девочке аппарат уполномоченного связался с ведомствами, и в этот же день в семью выехали представители органов опеки и попечительства, начались проверки столичных следователей и прокуратуры.

«Сейчас решается вопрос о помещении девочки в социально-реабилитационный центр. В настоящий момент в связи с обострившимися хроническими заболеваниями ребенок находится в больнице», - добавила детский омбудсмен.

Она подчеркнула, что информация по данному инциденту сейчас поступает разная. Точку в этом вопросе поставят результаты расследования.

«В любом случае, нужно найти наилучшее для ребенка решение, учитывая все обстоятельства. Продолжаем держать ситуацию на контроле. Спасибо всем, кто не прошел мимо», - заключила Кузнецова.

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