РИАМО - 20 мар. Сквер, расположенный рядом с Государственным музеем имени Пушкина в Москве, назовут в честь Ирины Антоновой, сообщает «Интерфакс».

«Мы надеемся, что очень скоро появится сквер, нам очень хочется, чтобы появилась стипендия, нам очень нужен исследовательский гуманитарный центр, конечно же, имени Ирины Александровны», – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В субботу на главном здании культурного учреждения установили памятную доску в честь Антоновой. Монумент создал скульптор Георгий Франгулян.

Ирина Антонова – советский и российский ученый-искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения, телеведущая. Директор (1961-2013) и президент (2013-2020) Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Доктор искусствоведения. Умерла в ноябре 2020 года.