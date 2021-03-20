РИАМО - 20 мар. В Москве завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который совершал кражи из автомобилей каршеринга, дело направят в суд, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Установлено, что с октября прошлого года злоумышленник получал доступ к автомобилям каршеринговых компаний с использованием чужого аккаунта, который он заранее приобрел в интернете. Мужчина демонтировал и похищал из салонов комплекты подушек безопасности либо климатическое оборудование», - отмечается в сообщении.

Злоумышленник устанавливал на место похищенного оборудования электронные компоненты, имитирующие наличие систем безопасности. В результате данных манипуляций на бортовом компьютере машины не появлялись ошибки. Затем мужчина продавал украденное, а деньгами распоряжался по своему усмотрению.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Карамышевской набережной во время попытки совершения очередной кражи», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что специалисты установили причастность злоумышленника к 43 аналогичным эпизодам на северо-западе Москвы. Общий ущерб превысил 5,6 млн рублей.

По ее словам, данное уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Хорошевский районный суд Москвы, там его рассмотрят по существу.

«Кроме того, в настоящее время мужчине инкриминируется совершение еще порядка 30 хищений из автомобилей на территории Северного округа столицы. Уголовные дела расследует следственный отдел ОМВД России по Хорошевскому району города Москвы», - добавила Волк.

Она отметила, что по данным эпизодам ущерб составляет, по предварительным данным, свыше 3 млн рублей.