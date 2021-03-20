РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поможет многодетной матери из Подольск разобраться с досрочным выходом на пенсию, а маме ребенка-инвалида - сделать рассрочку по квартплате.

Максимович провел личный прием граждан в общественной приемной ВПП «Единая Россия» городского округа Подольск. Жительница Подольска пожаловалась ему, что в ее квартире слишком жарко. Парламентарий направил сотрудников управляющей компании для проверки отопления в квартире и устранения неудобств.

«Многодетная мать и в соответствии с законодательством РФ имеет право на досрочную пенсию. Ко всему прочему, женщина утверждает, что с учетом районного коэффициента и северного стажа, который не учел Пенсионный фонд, она вправе выйти на пенсию еще раньше. Попросил подольчанку предьявить трудовую книжку, чтобы помочь ей разобраться в ситуации и решить все возникшие вопросы», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также на приеме пенсионерка с сыном-инвалидом на иждивении рассказала, что у нее образовалась очень большая задолженность по квартплате. Максимович договорился с директором управляющей компании о максимальной рассрочке по платежам, чтобы женщина смогла погасить долг.