РИАМО - 20 мар. Марина и Рой Вестфол из американской Аляски приехали в Подмосковье для рождения ребенка, они выбрали Щелковский перинатальный центр, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Ребята долго выбирали перинатальный центр и в итоге остановились на Щелковском. Малыш Кларк встретился с родителями точно в срок, здоровенький и крепкий», - говорится в сообщении.

После рождения малыша родители на двух языках поблагодарили врачей. А также они рассказали, что на Аляске нет такого перинатального центра.

«Все было оперативно и быстро. Все были на своих местах. И муж… Было очень хорошо», - отметила Марина Вестфол.