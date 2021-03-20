РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Вблизи деревни Матвеевское в подмосковном Подольске выявили незаконно сброшенный мусор объемом около 30 кубометров, отходы вывез Подольский комбинат благоустройства, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники территориального отдела «Лаговский» выявили несанкционированные навалы мусора объемом примерно 30 кубометров вблизи деревни Матвеевское», - говорится в сообщении.

Силами МБУ «Подольский комбинат благоустройства» навалы ликвидировали 19 марта.