РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 мар. Школы в подмосковном Дзержинском в 2021-2022 учебном году переведут на модульную систему обучения, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 2021-2022 учебном году в школах Дзержинского планируют переход на модульную систему обучения. Еще в конце 50-х годов советские ученые обнаружили, что работоспособность учащихся существенно снижается после пяти недель учебных занятий, а потому разработали альтернативный режим обучения - модульный», - говорится в сообщении.

В такой системе учебный год делится на триместры - три отрезка по 11 недель, которые разбиваются недельными каникулами. Поэтому ее часто называют системой «5+1» - пять учебных недель и неделя каникул.

Эта система более 30 лет назад была введена в некоторых школах Москвы и Санкт-Петербурга и с тех пор распространяется по всей России.

Ее часто называют триместровой, но это не совсем точно - в чистом виде триместровая система обучения заключается в длительном периоде обучения без перерыва - 12 недель, после которого следуют две недели каникул. В российских школах такой подход не встречается.