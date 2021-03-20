РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 мар. Жители Дзержинского могут проголосовать за одну из четырех городских территорий, набравшую самое большое количество голосов представят на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Дзержинский принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В настоящий момент идет сбор предложений от жителей по выбору общественной территории для участия в конкурсе», - говорится в сообщении.

На выбор представлены: Лазуринский бульвар; Сквер «70 лет Победы»; исторический центр города, включая площадь Дмитрия Донского, участки улицы Ленина, сквера Ветеранов и Светлого оврага; аллея Влюбленных.

Принять участие в голосовании можно по ссылке.