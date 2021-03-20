РИАМО - 20 мар. Здание Измайловского Кремля, где в субботу произошло возгорание, восстановят, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы префектуры Восточного административного округа Москвы.

«Пожар произошел в помещении размером 20 квадратных метров, где хранились личные вещи. Как только специалисты завершат работу, строители приступят к ремонту», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших в результате пожара нет.

Измайловский кремль - культурно-развлекательный комплекс. Его возвели в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово на востоке Москвы.

Видео пожара в Измайловском Кремле в Москве>>