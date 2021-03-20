РИАМО - 20 мар. На территории Подмосковья и столицы до 12 часов 22 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе 21 марта будет облачная погода, пройдут небольшие осадки, местами ожидается гололедица. Ночью температура прогнозируется от минус 5 до минус 3 градусов, днем – от минус 1 до плюс 1. Ветер усилится порывами до 15 м/с.

Облачная погода с небольшими осадками и гололедицей сохранится 22 марта. Ветер также будет сильный, порывы будут достигать 17 м/с. Ночью температура ожидается в пределах минус 2 – 0 градусов, днем – от плюс 1 до плюс 3 градусов.

Вернется ли зима в Московский регион: прогноз погоды на март 2021>>