РИАМО - 20 мар. Автомобиль такси сбил баскетболиста Никиту Шабалкина, когда он переходил дорогу рядом с пешеходным переходом на Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

Известно, что спортсмен переходил дорогу рядом с пешеходным переходом, но оказаться на тротуаре не успел – загорелся запрещающий сигнал светофора.

«Водитель такси стал высказывать ему претензии, тот ответил тем же, в итоге таксист сбил Шабалкина и протащил несколько метров на капоте, а потом скрылся», – говорится в сообщении.

Спортсмена доставили в травмпункт. Водителя разыскивают правоохранительные органы.

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