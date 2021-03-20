РИАМО - 20 мар. Пожарные ликвидировали открытое горение в нежилом здании на улице Первомайской в микрорайоне Сходня в Химках, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании пожарным поступило в 15:26.

«В 16:48 - локализация на площади 500 кв. м. В 17:14 - ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания в Химках участвуют 82 человека и 24 единицы техники.

Согласно открытым данным, там находятся стекольный завод, автомойка, шиномонтаж, металлообработка и так далее.