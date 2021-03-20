РИАМО - 20 мар. Научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института стоматологии Минздрава России Олесь Шевченко рассказал, что сейчас кариесом болеют 99-100% взрослых, у детей до 12 лет он встречается примерно в 70% случаев, среди 15-летних – уже в 80%, сообщает kp.ru.

«А ведь зубы, как известно, – это «защитные врата» организма. Доказано, что заболевания полости рта благоприятствуют развитию и других болезней – от банальной простуды до заболеваний сердца и даже деменции», – отметил Шевченко.

Врач подчеркнул, что плохая гигиена полости рта, запущенный кариес, редкие визиты к стоматологу могут привести к серьезным проблемам.

Шевченко также рассказал, что во многих странах сейчас даже появилась уникальная профессия – гигиенист стоматологический. Эти специалисты занимаются профессиональной гигиеной полости рта и предупреждением заболеваний зубов.

20 марта отмечается Всемирный день здоровья полости рта.