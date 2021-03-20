РИАМО - 20 мар. Строительство 28 школ и детских садов планируют завершить на территории Москвы в текущем году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«До конца этого года планируем достроить 28 детсадов и школ. В том числе школы в Савеловском районе и Некрасовке, два блока начальных классов в Кузьминках и Щербинке, школу на 550 мест в Останкинском районе», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в столице достроили школу в Левобережном районе. Это образовательное учреждение одно из самых больших в мегаполисе. Входы в школу разделены для учащихся начальных и старших классов.

На верхнем этаже разместили «умную школу» с медицинскими и IT-классами, научным театром.

«В Москве в садики, школы и колледжи ходят более 1,5 млн детей, и каждому хочется дать хорошее образование в комфортных условиях», - резюмировал мэр.

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