РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мар. Молодежь городского округа Мытищи приняла участие в форуме, посвященном 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В субботу в молодежном центре «Импульс» состоялся форум.

«Форум поделен на две части. Сначала официальная, интересная, интерактивная, где молодежь может познакомиться с людьми, связанными с авиацией, космонавтикой. А после официальной части они разойдутся по командам и пойдут по тематическим станциям, где смогут заработать жетоны и приз. Мы хотели познакомить молодежь с этой тематикой и с теми организациями, которые в этой области работают», - сказала заведующая сектором гражданско-патриотического воспитания и добровольчества МЦ «Импульс» Юлия Юртова.

На мероприятие были приглашены гости: президент Русского космического общества Алексей Гапонов, летчик космонавт, Герой России Александр Лазуткин, летчик космонавт, Герой России Михаил Корниенко, руководитель авиационной базы МАИ «Алферьево» Александр Шалыгин, руководитель детских технических авиамодельных клубов «Зигзаг» Нахабинской средней школы №3 Андрей Кушнир.