РИАМО - 20 мар. С начала этого года открыты пункты приема заказов на услуги по погребению ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» в Королеве, Жуковском и Химках, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

На сегодняшний день в регионе функционирует 26 таких пунктов.

«В Королеве прием граждан осуществляется по адресу: ул. Циолковского, д. 24. В Жуковском - ул. Фрунзе, д. 1, к. 4. В Химках - микрорайон Сходня, ул. Мичурина, д. 31А. Пункты приема заказов работают с понедельника по субботу», - говорится в сообщении.

В пунктах приема заказов работают квалифицированные специалисты ГБУ МО «ЦМУ», которые проводят консультации по вопросам организации похорон с учетом выбранного способа погребения, даты и места захоронения, сбора пакета документов, проведения церемонии прощания и другим.

В учреждении работает круглосуточная горячая линия: +7(498)568-99-99. Также можно задать вопрос, воспользовавшись «активной кнопкой» на сайте.

«Все категории граждан имеют возможность получить актуальную информацию о последних изменениях в законодательстве Российской Федерации и Московской области в сфере погребения и похоронного дела, о гарантиях, предоставляемых государством при погребении», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев.

Он добавил, что такое взаимодействие со специалистами значительно снижает риск оказаться жертвами мошенников в данной сфере.

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