РИАМО - 20 мар. Торжественная церемония открытия мемориальной доски президенту Пушкинского музея Ирине Антоновой состоялась в субботу, ее установили на внешней колоннаде главного здания культурного учреждения, сообщает ТАСС.

На открытии присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова и директор Пушкинского музея Марина Лошак.

«Сегодня особый день – день рождения Ирины Александровны Антоновой, ей было бы 99, почти век, и большую часть этого века Ирина Александровна отдала Пушкинскому музею. В 1945 году она сюда пришла молодой девушкой и 75 лет отдала музею», – отметила вице-премьер.

Она уточнила, что установление мемориальной доски – не последнее мероприятие, посвященное памяти Антоновой.

Доску создал народный художник России, скульптор Георгий Франгулян. Ее повесили рядом с другими памятными досками.

Ирина Антонова – советский и российский ученый-искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения, телеведущая. Директор (1961-2013) и президент (2013-2020) Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Доктор искусствоведения. Умерла в ноябре 2020 года.