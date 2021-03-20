РИАМО - 20 мар. Пожарные локализовали возгорание, которое произошло в нежилом здании в микрорайоне Сходня городского округа Химки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 15:26 в субботу.

«В 16:48 - локализация на площади 500 кв. м. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания принимают участие 82 человека, а также 24 единицы техники.

По адресу: Химки, микрорайон Сходня, улица Первомайская, дом 56 находятся несколько организаций, среди которых стекольный завод, автомойка, металлообработка.