РИАМО - 20 мар. Видео возгорания в микрорайоне Сходня городского округа Химки разместили в Telegram-канале «Москва 24».

На видео можно увидеть, как густой дым поднимается над постройками. Кроме того, видно, как пожарные поливают огонь из пожарного рукава.

Информация о возгорании поступила в 15:26. Огонь охватил нежилое здание по адресу: Химки, микрорайон Сходня, улица Первомайская, д. 56.

На месте пожара работают 16 человек.

Согласно открытым данным, по данному адресу находятся стекольный завод, автомойка, шиномонтаж, металлообработка и так далее.