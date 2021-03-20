РИАМО - 20 мар. В нежилом здании в подмосковных Химках произошел пожар, его тушат 16 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло по адресу: Химки, микрорайон Сходня, улица Первомайская, д. 56. Информация о пожаре поступила в 15:26.

«Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 4 единицы техники, 16 человек», - говорится в сообщении.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу расположены стекольный завод, автомойка, шиномонтаж, металлообработка и другие организации.

Жителям Подмосковья напомнили, что в случае пожара следует позвонить в ГУ МЧС России по региону по телефону доверия: 8(498)505-41-70, также можно набрать телефон спасения - 01, с мобильного - 101.